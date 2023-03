Wind en regen worden gemengd onthaald in Gent-Wevelgem: van "Echt geen zin in" tot "Houd er stiekem wel van"

De weergoden lijken vandaag met het verkeerde been uit bed gestapt. Een mix van wind, regen en koude temperaturen lijkt van Gent-Wevelgem een uitputtingsslag te zullen maken.



"Ik heb vandaag al vaak gezucht", vertelde een eerlijke Greg Van Avermaet (37) aan Ruben Van Gucht. "We wisten wel al dat het slecht weer zou zijn, dus we zijn er wel een beetje op voorbereid."



"Ik heb in de bus ook al gezegd dat ze vandaag niet echt iets van mij moeten verwachten. Ik offer me vandaag op voor de ploeg en zie wel hoe ver ik dan geraak."



De olympische kampioen van 2016 is duidelijk geen fan van de zware weersomstandigheden. "Ik ben echt geen voorstander en de renners die graag in dit weer koersen, zal je toch ver moeten gaan zoeken."