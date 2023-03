Geen nieuwe zege voor Gerben Thijssen: Townsend klopt hem in Tours

De Ier Rory Townsend heeft La Roue Tourangelle (1.1) gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Geen nieuwe reden tot vieren dus voor de Belgische spurter die eerder dit voorjaar wel al won in de Bredene Koksijde Classic en de GP Monseré.