De vechtscheiding is voorbij: Antonio Conte geen trainer meer bij Tottenham

Vorige week speelde Tottenham gelijk tegen staartploeg Southampton. Geen goed resultaat, maar de persconferentie van Antonio Conte na die match tartte alle verbeelding. Hij nam zijn spelers niet in bescherming, integendeel. Hij noemde ze egoïstisch en haalde ook uit naar de cultuur en het bestuur van de club.

De Italiaanse trainer leek zijn bestuur bijna te smeken om zijn ontslag en een week later gaan beide partijen ook effectief uit elkaar "in onderling overleg".

Tottenham staat voorlopig op plek 4 in de Premier League, de laatste plek die recht geeft op Champions League-voetbal. Het heeft wel een achterstand van 20 punten op leider Arsenal en ligt ook al uit alle bekercompetities.

Conte was sinds eind 2021 aan de slag bij de Londense club. Hij hielp de club in zijn eerste seizoen aan Champions League-voetbal. Ook dit seizoen begon goed, maar na het WK ging het bergaf. In februari was Conte ook een tijdlang afwezig door een operatie. In zijn afwezigheid nam assistent Stellini de over en hij zal ook nu het seizoen afmaken.

"We hebben nog 10 matchen en we moeten strijden voor dat CL-ticket", zegt voorzitter Daniel Levy. "Iedereen moet nu voor datzelfde doel werken. We willen zo hoog mogelijk eindigen, zeker voor onze trouwe fans."