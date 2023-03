Wereldkampioen Bagnaia wint allereerste sprintrace in MotoGP

In navolging van de Formule 1 en andere kampioenschappen introduceert ook de MotoGP sprintraces. Op het circuit van Portimao moesten de deelnemers 12 rondes afwerken.

Marc Marquez vertrok vanaf de pole, maar zijn Honda was geen partij voor de Ducati's. In de eerste rechte lijn snelde Francesco "Pecco" Bagnaia al over de Spanjaard heen.

Marquez zag sterretjes. De 6-voudige wereldkampioen zag ook Jorge Martin (Ducati), Jack Miller (KTM) en Miguel Oliveira (Aprilia) over zich denderen.

Op twee rondes van het einde sprak Marquez zijn klasse aan. Om kemphanen Oliveira en Miller te remonteren en nog op de derde plaats te eindigen.

In de strijd om de zege leek Martin als eerste de geblokte vlag te halen, maar de Spanjaard schatte een bocht verkeerd in. Bagnaia profiteerde en won de allereerste sprintrace in de MotoGP.

Morgen staat in Portimao de klassieke race op het programma.