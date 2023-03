Ontgoochelde Hugo Broos verlaat vroegtijdig de bank: "Emoties namen het over"

"Ik ben ook maar een mens. Soms nemen emoties het even over", legt Hugo Broos (70) uit op de website van de Zuid-Afrikaanse voetbalbond.

"Ik heb me niet laten zien aan de pers en daar wil ik me voor verontschuldigen, maar uit ervaring weet ik dat je soms beter niks zegt in het heetst van de strijd", gaat de voormalige Club-, Anderlecht- en Genk-trainer voort.

Zuid-Afrika speelde in Johannesburg tegen Liberia en stond halverwege de eerste helft 2-0 voor na doelpunten van Lyle Foster (ex-Cercle en -Westerlo). Na de aansluitingstreffer in de 68e minuut viel in de extra tijd de 2-2.

"We waren duidelijk het betere team, we hadden duidelijk de betere kansen, maar het is ook duidelijk dat we veel kansen hebben laten liggen. En in het laatste halfuur hebben we de match uit handen gegeven."

Zuid-Afrika is met Liberia verwikkeld in een rechtstreeks duel om een ticket voor de Afrika Cup. Dinsdag spelen de twee teams de terugmatch.

Broos: "Het wordt zaak om de batterijen snel weer op te laden. Want laat me duidelijk zijn: we willen er volgend jaar absoluut bij zijn in Ivoorkust."