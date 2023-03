KBVB na ontslag CEO Bossaert: "Rust laten terugkeren en zorgen voor continuïteit"

"Het is de absolute prioriteit van de Raad van Bestuur om de continuïteit binnen de KBVB te bewaken en te behouden", klinkt het in een persbericht na een dagje radiostilte.

In tussentijd werken we in alle rust aan een structurele oplossing voor de langere termijn.

Voorzitter Paul Van den Bulck gaf bij de reis naar Zweden geen interviews, maar reageert in het communiqué.

"Na het ontslag van Peter Bossaert willen we de rust laten terugkeren en de continuïteit binnen de administratie van de KBVB bewaken."

"Het Directiecomité, dat samen met de medewerkers van de federatie de voorbije jaren fantastisch werk heeft geleverd, geniet hierbij onze volledige steun."

"In tussentijd werken we in alle rust aan een structurele oplossing voor de langere termijn. En bovenal willen we de spelers en staf van de Rode Duivels in alle sereniteit laten toewerken naar de belangrijke interland morgen tegen Zweden, waar we met zijn allen, spelers, staf, fans, medewerkers en de leden van de Raad Van Bestuur van de KBVB naar uitkijken.”