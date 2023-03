Zinho Vanheusden maakt na 2 maanden comeback bij AZ met vrijschopgoal: "Heb diep gezeten"

Zinho Vanheusden stond jarenlang te boek als dé grote defensieve hoop van het Belgische voetbal, maar een opeenvolging aan (zware) blessures heeft de carrière van de 23-jarige voorstopper danig afgeremd.



Vanheusden wordt dit seizoen door Inter uitgeleend aan AZ, maar ook hier kwam hij door blessures nog maar weinig in actie.



Op 28 januari vergaarde hij tegen Utrecht zijn laatste speelminuten, voor hij weer in de lappenmand belandde. "Het is een lastige periode geweest, waarin ik ook af en toe diep heb gezeten", vertelt Vanheusden op de site van AZ.

In het oefenduel tegen Dordrecht (1-0-winst) bewees hij dat hij nog altijd van grote waarde kan zijn. Hij scoorde zowaar de enige goal van de match op vrijschop. "Normaal gezien zijn het de aanvallers die de vrije trappen nemen, maar ik zag de bal liggen en wou er voor gaan. Hij zat er lekker in."