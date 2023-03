Courtois ziet titelkansen Real uiteenspatten: "We moeten eerlijk zijn, nu wordt het heel moeilijk"

91 minuten lang leek Courtois een puntje in de wacht te slepen voor Real Madrid, tot Franck Kessié in de extra tijd dan toch de Belgische doelman kon vloeren. Met nog 12 speeldagen op het programma hinkt Real nu 12 punten achter op leider Barcelona.

"Enkel de overwinning telde, en die hebben we niet", baalde Courtois bij Movistar+. "Of de titelstrijd nu voorbij is? Ik denk het wel. We moeten eerlijk zijn. Al zullen we blijven vechten tot het einde."

"Zij moeten nu vier matchen verliezen en wij moeten alles winnen. Niets is onmogelijk, maar het zal heel moeilijk worden."

"We speelden een goede wedstrijd. We hadden kansen, maar zij ook. En zij maakten wel nog een doelpunt op het einde van de wedstrijd toen wij de controle hadden."