Titelstrijd gestreden? Barça stuurt Real in extremis met lege handen naar Madrid

9 punten. Dat was de voorsprong van Barcelona in La Liga voor deze Clasico. Real moest dus winnen om weer wat hoop te kunnen koesteren, maar het omgekeerde gebeurde. Courtois en co kijken nu aan tegen een berg van 12 punten om te beklimmen. En dat lijkt onmogelijk.

Real nam wel een aardige start in Camp Nou. Op het scorebord dan toch. Want ondanks het overwicht van Barça kwam het op voorsprong. Vinicius deed het werk, maar zijn schot verdween via Araujo buiten het bereik van Ter Stegen in doel. Vreugde bij de Madrilenen, maar Barcelona had een antwoord klaar. Raphina vond Thibaut Courtois nog op zijn pad, maar net voor de rust was de Rode Duivel toch geklopt.

Na een flipperkastfase voor zijn goal, knalde Sergi Roberto de gelijkmaker van dichtbij binnen.

Weinig animo na de rust en de Clasico leek op een puntendeling te zullen uitdraaien. Tot Asensio plots toesloeg. Hij tikte een voorzet van Carvajal in doel. Klein probleem wel voor Real: Asensio stond nipt buitenspel. Weg sfeer.

Toch een gelijkspel dus. Maar neen, er vloog in de toegevoegde tijd nog een bal tussen de palen. Dit keer wel aan de overkant. Invaller Kessié bezorgde Barça de zege en misschien ook wel de landstitel.