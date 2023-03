Shari Bossuyt boekt eerste zege op hoogste niveau in massasprint in Normandië

2022 was niet goed geëindigd voor Shari Bossuyt met een sleutelbeenbreuk op training. Maar de revalidatie verliep voorsproedig en op het EK baanwielrennen in Zwitserland veroverde ze al de zilveren medaille op de puntenkoers.

Op de weg was het nog wachten op haar eerste succes, maar aan dat wachten kwam vandaag een einde. Bossuyt was de snelste in de massasprint van de slotrit van de Ronde van Normandië.

Voor de 22-jarige Bossuyt is het haar eerste profzege. Dat belooft voor de komende weken waar Bossuyt kan scoren in het voorjaar met De Panne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nu zijn het betere dagen voor Bossuyt: haar vriend Gerben Thijssen won 2 dagen geleden de Bredene Koksijde Classic.