Shari Bossuyt na zilveren puntenrace: "Ik was de sterkste, maar niet de slimste"

Shari Bossuyt (22) is helemaal terug. Amper 6 weken na haar sleutelbeenoperatie, was ze dé vrouw in vorm op de puntenrace. Haar sterke prestatie werd bekroond met een zilveren plak. Al is ze niet jaloers op de gouden medaille van Stenberg: "Haar manier is niet mijn manier van koersen."

Het was lang wachten tot de puntenrace écht openbrak. Vier sprints gingen voorbij en Shari Bossuyt pakte 0 punten. Maar ze panikeerde niet: "Er was nog niets verloren. Die sprints gingen iets te hard voor mij. Daarna had ik door dat er velen op hun tandvlees zaten."

Na die gewonnen sprints had ik zoiets van: ik klets dat gat dicht, want ik had er genoeg van. Shari Bossuyt

En dus besloot Bossuyt om halfweg koers aan de boom te schudden, al moest ze niet op veel steun rekenen: "De samenwerking was niet goed. Gelukkig coachte Kenny (De Ketele) me zodat ik niet een trapje te veel zou geven. Zo kon ik twee keer 5 punten pakken."

"Daarna had ik zoiets van: ik klets dat hier dicht, want ik had het een beetje gehad."

"Frustrerende" manier van koersen van Stenberg

Ze had het vooral gehad met de latere winnares. De Noorse Stenberg weigerde in de achtervolging op Le Net tot vier keer toe om over te nemen, tot Bossuyts grote frustratie: "Dat is niet mijn manier van koersen."

"Het is zeker frustrerend omdat ze dan uiteindelijk toch vol voor die 5 punten gaat. Ik was misschien wel de sterkste over de hele koers, maar niet de slimste. Zoiets moet je achter jezelf kunnen laten."

Niet de meest optimale voorbereiding, maar kijk: zo lukt het ook, hé. Shari Bossuyt