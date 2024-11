Femke Hermans verdedigt haar wereldtitels in de VS: "Mijn passie is mijn sterkte"

vr 22 november 2024 18:18

Komende nacht stapt Femke Hermans in de VS in de ring voor de IBF- en IBO-wereldtitel. Onze 34-jarige landgenote hoopt haar titels te verlengen tegen de 26-jarige Oshae Jones. "Ik wil blijven groeien, want als je titels hebt, wil je daarna je eigen stukje geschiedenis schrijven", klinkt ze vol vertrouwen in Sporza Daily.

Met de IBO- en IBF-wereldtitel staat Femke Hermans haar mannetje tussen de beste vrouwelijke boksers ter wereld. "Ik voel me supergoed", vertelt de titelverdediger enthousiast, enkele uren voor haar gevecht in de VS. "Met de weging hebben we net een stressmomentje achter de rug, maar iedereen is op gewicht. De kamp gaat door." Hermans heeft naar eigen zeggen "een supergoeie voorbereiding" achter de rug. "Alles is goed verlopen zonder blessures. Ik werk fulltime en dan moet alles goed georganiseerd zijn en dat is gelukt." Een evidente combinatie is het niet. "Ik zit 8 jaar in het profcircuit en ik heb nooit anders geweten. 's Avonds heb ik tijd voor kwalitatieve trainingen."

Ik ga zelf uit van mijn eigen sterktes. Dan denk ik vooral aan mijn ervaring en het gegeven dat boksen mijn passie is. Femke Hermans

In Atlanta wordt ze komende nacht uitgedaagd door de 26-jarige Amerikaanse Oshea Jones. "Ze is in 7 kampen in het profcircuit ongeslagen en tijdens haar amateurcarrière behaalde ze op de Spelen van Tokio nog brons." "Die bagage neemt ze dus mee en ze wordt genoemd als een toekomstige ster. Maar ik ga zelf uit van mijn eigen sterktes. Dan denk ik vooral aan mijn ervaring en het gegeven dat boksen mijn passie is." "Morgen zal mijn leven niet veranderen. Deze week voelt een beetje als verlof voor mij: ik doe wat ik graag doe. Voor mijn tegenstander is het veel meer van moeten. Zij moet zich bewijzen." "Ik schat de kansen op fiftyfifty, maar natuurlijk wil ik wel wereldkampioen blijven en wil ik blijven groeien. Je hebt 5 wereldtitels in onze sport en zelf bezit ik er 2." "Het is de bedoeling om die te unificeren en om titels toe te voegen. Als je een titel hebt, wil je daarna je eigen stukje geschiedenis schrijven."

Femke Hermans.

In de schaduw