Dag 4 EK baanwielrennen: Shari Bossuyt snelt naar Europees zilver in puntenkoers, De Vylder 7e in omnium

Zilveren Bossuyt

Vooraf was het uitkijken in welke mate ze hersteld was van haar sleutelbeenbreuk eind vorig jaar. Toen ze halfweg de koers eigenhandig helemaal openbrak, was het antwoord al duidelijk. Al was het dus wel even wachten tot Bossuyt haar eerste puntje kon sprokkelen.

Geduld was een schone deugd en in het geval van Shari Bossuyt leverde het ook nog een zilveren medaille op.

Wie wel al meteen op de afspraak was, was de Noorse Stenberg. Ze greep elke sprintkans en diepte meteen een voorsprong uit op haar eerste belager, de Française Le Net, die even op weg leek naar een ronde.

Tot Bossuyt dat gat dichtte met Stenberg in haar wiel geplakt. Samen met Raaijmakers kon het viertal wel nog een winstronde pakken.



Virtueel had Bossuyt al brons, maar ze wilde meer. In het slot gooide ze nog alles in de strijd om de eindsprint te winnen en de dubbele punten mee te graaien. Le Net zat vast in het peloton en dus kroonde Bossuyt zich in extremis tot vice-Europees kampioene in de puntenrace.

Stenberg met goud, dat was al duidelijk. En Le Net dus brons. De wereldkampioene Evans had een off day, ze eindigde zevende.