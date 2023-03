Hanne en Stijn Desmet domineren BK shorttrack, 500 meter voor Adriaan Dewagtere

Een week na de wereldkampioenschappen hebben Hanne en Stijn Desmet vijf individuele nationale shorttracktitels veroverd.

Op het ijs van de Sport Oase in Antwerpen won Hanne Desmet alle afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter). Stijn Desmet was de beste op de 1.000 en 1.500 meter.

Alleen op de 500 meter sloeg Adriaan Dewagtere een bres in de zegereeks van broer en zus Desmet. Stijn Desmet, winnaar van zilver op het WK in Seoel, was in een voorwedstrijd in de kussens beland. Hem restte in de Oase op de kortste afstand niet meer dan de eerste plaats in de B-finale.

Zoals voorspeld vielen Hanne en Stijn Desmet wel de allroundtitels ten deel. Broer en zus Desmet trainen doorgaans in Heerenveen, maar maken in eigen land deel uit van de Ice Diamonds Antwerp, een club die domicilie houdt in de Sportoase.