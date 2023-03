Pogacar (4e) probeerde het op de Poggio: "Wellens lanceerde me perfect, maar Mathieu was te sterk"

Een pak volgers verwachtten een plannetje van UAE op de Cipressa, maar daar bleef het - door de tegenwind? - stil. Op de Poggio ontbond Tim Wellens zijn duivels, waarna zijn kopman er een extra lap op gaf. Enkel Ganna, Van Aert en Van der Poel konden mee. "Ik heb geen spijt van mijn wedstrijd", klonk Tadej Pogacar net als Van Aert. "Ik had een doel vandaag en dat was aanvallen na de beurt van Wellens. Tim deed zijn job perfect vandaag. Ik bedank hem enorm dat hij die aanval mee opzette op het eind van de Poggio." Waar Pogacar in de voorbije koersen iedereen ter plekke liet, gebeurde dat vandaag niet. "Ik was niet sterk genoeg om solo te gaan. Toen we met z'n vieren zaten en Van der Poel aanging, kon ik niet volgen. Hij was te sterk. Aan de finish was ik dood."

"Volgend jaar pak ik het misschien anders aan"

Pogacar was gul in de inspanning bij zijn aanval. "Zo wil ik dit jaar racen, misschien dat ik het volgend jaar anders aanpak", knipoogde hij. "Vorig jaar viel ik 4 keer aan, dit jaar wilde ik in 1 keer naar de top gaan."





Hij had geen verhaal op Van der Poels jump: "Hij sprintte naar de top en ik zat kapot van mijn inspanning. Hij had snel een kloofje en bergaf was hij ook beter dan wij. Net na de bochten zagen we hem sprinten. Dat konden wij drieën niet."



Revanche in de Ronde van Vlaanderen? "De beste man won vandaag en de beste man zal ook in Vlaanderen winnen."