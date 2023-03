Vandenbempt looft trendbreuk Tedesco, maar stelt zich ook vragen: "Meteen controverse is niet slim"

"Voor Dries Mertens geldt hetzelfde. Na een aanpassingsperiode in Turkije was hij beter bezig, maar na de aardbeving heeft hij nog weinig gespeeld. Als we eerlijk zijn vertolkte Mertens de voorbije jaren ook niet meer dan een bijrol. Op het EK al, maar zeker op het voorbije WK. En op zijn positie is er eveneens veel aanstormend talent."

First things first. De Gouden Generatie van de Rode Duivels lijkt definitief voorbij. Door Dries Mertens en Axel Witsel - twee internationals met ruim 100 caps - thuis te laten, breekt Tedesco met het verleden.

Vandenbempt begrijpt de woede bij de leider: "Hun onvrede vertrekt vanuit twee aspecten: de eigen spelers die niet zijn opgeroepen én bepaalde jongens die er wel bij zijn."

"Zo heeft Charles De Ketelaere het toch moeilijk in Italië - al kan je zijn selectie nog verdedigen door zijn intrinsieke talent. Ook Alexis Saelemaekers gaat bij Milan in en uit de ploeg. Dan is er ook nog Dennis Praet, die geen basisspeler is bij een ploeg die onderaan worstelt in Engeland."

"Waarom kies je dan niet voor Heynen? Kijk, ik vind het een goed idee dat Tedesco maar 20 jongens oproept, in plaats van 35 zoals Roberto Martinez. Maar hadden twee extra spelers het verschil gemaakt? De bondscoach zorgt dus meteen voor controverse. Ik weet niet of dat wel een goed idee is."