Red Dragons moeten voorbij Polen, Argentinië en Nederland naar Parijs 2024

De Dragons spelen hun kwalificatietoernooi in China, van 30 september tot 8 oktober.



Gastland Frankrijk is zeker van deelname. Er zijn 12 OS-tickets. Van de 3 kwalificatiegroepen mag de top 2 naar Parijs. De overige 5 tickets worden uitgedeeld aan de eerste 5 landen op de wereldranking die zich niet konden plaatsen in kwalificatietoernooien.



Een land van een continent dat na de kwalificatietoernooien nog geen deelnemer heeft, krijgt voorrang.