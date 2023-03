Yellow Tigers kennen tegenstand in kwalificatietoernooi voor Parijs 2024 met o.a. Brazilië en Japan

België neemt het op tegen Brazilië (FIVB-2), Japan (FIVB-6), Turkije (FIVB-7), Bulgarije (FIVB-16), Puerto Rico (FIVB-17), Argentinië (FIVB-22) en Peru (FIVB-26).



Er zijn 3 kwalificatiegroepen, de top 2 kwalificeert zich telkens voor de Spelen. Gastland Frankrijk is automisch geplaatst, zo blijven er nog 5 olympische tickets over.



Die worden uitgedeeld aan de eerste 5 landen op de wereldranking die zich niet konden plaatsen in kwalificatietoernooien. Een land van een continent dat na de kwalificatietoernooien nog geen deelnemer heeft, krijgt voorrang.



De Tigers werken hun toernooi af in Japan, van 16 tot 24 september, net na het EK in eigen land.