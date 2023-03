Luca Brecel en Julien Leclercq kunnen voorbeeld van Mertens niet volgen op WST Classic snooker

Luca Brecel moest met 4-2 het onderspit delven voor de Engelse amateur Haydon Pinhey. Nadat Pinhey het openingsframe won met een 115 century, nam Brecel met breaks van 56 en 63 een 1-2 voorsprong.

Daarna liet de 28-jarige Limburger de kansen liggen. Pinhey maakte wel indruk en maakte het in het zesde frame met nog een century (113) af.

De nederlaag betekent dat Brecel zich niet meer kan plaatsen voor het Tour Championship, dat van 27 maart tot 2 april in Hull plaatsvindt. Op dat toernooi is alleen de Top acht van de Order of Merit over het huidige seizoen welkom. Brecel staat negende op die ranglijst.

Julien Leclercq dreef Zhou Yuelong (WS-27) tot het uiterste. De Chinees won met 4-3, nadat Leclerq met breaks van 78 en 93 een 1-3 voorsprong genomen had. Tegen het scorend geweld van Zhou, die breaks van 52, 55, 66, 77 en 102 in de pockets deed verdwijnen, bleek de 19-jarige Leclercq uiteindelijk toch niet opgewassen.

Ben Mertens (WS-104), die donderdag de Engelsman Ricky Walden (WS-23) met 4-1 uitschakelde, is zo de enige Belg in de tweede ronde (1/32 finales). Daarin neemt hij het tegen de Chinees Pang Junxu (WS-46) op.