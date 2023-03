Ben Mertens is te sterk voor ervaren Ricky Walden op WST Classic snooker

Ben Mertens is aan zijn eerste jaar op de Tour bezig, terwijl Ricky Walden in 2001 al profspeler werd, 3 jaar voor de geboorte van Mertens.



Maar aan de snookertafel is dat leeftijdsverschil allemaal niet van tel. Enkel in het 3e frame kon Walden, de nummer 23 van de wereld, iets terugdoen.



In de volgende ronde geeft Mertens de Chinees Pang Junxu, halvefinalist op de Welsh Open, partij. Luca Brecel en Julien Leclercq komen later nog in actie op de WST Classic in Leicester.