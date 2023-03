Tim Merlier: "Ik krijg meer en meer te horen dat ik betere renner ben dan er geschreven wordt"

In Wielerclub Wattage twijfelde het panel aan de motor van Tim Merlier (Soudal-Quick Step), iets wat de Belgische kampioen stilaan gewoon wordt. "Maar ik krijg meer en meer te horen dat ik een betere renner ben dan er over mij geschreven wordt", reageert Merlier.

Tijdens de uitzending van Nokere Koerse lanceerden Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer dat Tim Merlier dit jaar een kandidaat-wereldkampioen is in Glasgow. Een stelling waar de leden van Wielerclub Wattage het unaniem oneens mee zijn. "Merlier is een heel goede sprinter die in alle rittenkoersen etappes kan winnen. Maar zo'n WK is wel 260 kilometer lang en de plekjes in de Belgische selectie zijn duur", klinkt het.

Mensen vergeten soms dat ik nog maar 4 jaar fulltime op de weg rijd. Ik boek nog elk jaar progressie. Tim Merlier

We legden die uitspraken uit Wielerclub Wattage voor aan Merlier zelf, die beseft dat hij de perceptie tegen heeft.



"Ik heb inderdaad de reputatie dat ik geen grote motor heb. Soms heb ik zelfs het gevoel dat ik niet als een complete renner word beschouwd. Dat vind ik jammer." Merlier (30) onderstreept daarbij dat hij een laatbloeier is op de weg. "Mensen vergeten soms dat ik nog maar 4 jaar fulltime op de weg rijd." "Ik merk dat ik elk jaar nog progressie boek, maar ik heb nog veel te leren." "De laatste tijd krijg ik trouwens meer en meer te horen dat ik een betere renner ben dan dat er geschreven wordt", knipoogt de Belgische kampioen. "De ritten die ik won in de Tirreno en de Tour telden de nodige hoogtemeters. 2 keer Belgisch kampioen word je ook niet met een kleine motor." "Ook in langere eendagskoersen probeer ik mezelf te bewijzen. Vorig jaar werd ik bijvoorbeeld 6e in Gent-Wevelgem, een klassieker van 250 kilometer die al losbarst in De Moeren."

"Als alles meezit, kan ik ooit hoog eindigen in Roubaix"

Waar reiken de mogelijkheden van Merlier in monumenten zoals Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix? "Als er echt koers gemaakt wordt in Milaan-Sanremo, is dat te lastig voor een pure sprinter zoals ik." "Maar de dag dat Pogacar eens niet aan de start verschijnt, kunnen we een heel andere koers krijgen. Of ik dan een kans maak, is moeilijk te zeggen. Ik moet La Primavera eerst eens rijden om te weten wat mogelijk is." In Parijs-Roubaix deed Merlier wel al 2 keer ervaring op. "En ik zat telkens goed in koers. Niet om te winnen, maar wel voor een verre ereplaats." "In mijn eerste Hel was de top 30 mogelijk, maar werd ik genekt door lekke banden. Vorig jaar streed ik mee voor de top 20, totdat ik ten val kwam." Parijs-Roubaix doet Merlier stiekem dromen. "Als alles eens meezit, is er veel mogelijk. Dan spreek ik niet over winnen. Maar in een topprestatie geloof ik wel." Dit jaar zit de Belgische kampioen in de voorselectie voor de Hel van het Noorden. "We hebben natuurlijk een heel sterke ploeg in de breedte, dus de plekjes zijn duur."

Tim Merlier reed Parijs-Roubaix 2 keer bij zijn vorige werkgever.

"Kreeg berichtje dat ik wereldkampioen kan worden"