Gianni Infantino blijft FIFA-voorzitter tot 2027 met groot applaus: "Ik houd van jullie"

Vooral financiële verwezenlijkingen

Nog extra toernooien: "Willen en moeten inclusief zijn"

Kort voor zijn herverkiezing kondigde aan dat de FIFA meer toernooien gaat organiseren. "Soms hoor ik dat er te veel voetbal is. Dat is misschien op sommige plekken zo, maar niet overal", zei Infantino.



"Lang niet overal in de wereld vinden kwalitatief goede voetbaltoernooien plaats en daar moeten we wat aan doen."



Eerder op dit congres stelde Infantino de FIFA World Series voor, een toernooi dat om het jaar in maart wordt gehouden. "Vier landenteams van vier verschillende continenten gaan tegen elkaar spelen." Er komt vanaf 2025 ook om de vier jaar een WK voor 32 clubs.



"De beste teams van de wereld gaan uitmaken welke club de allerbeste wordt", aldus Infantino, die ook van plan is zo'n WK voor vrouwenclubs op te zetten.



De internationale spelersvakbond FIFPro klaagt nochtans al jaren over de volle speelkalender, die ervoor zorgt dat de topvoetballers amper rust krijgen. "Het is onze taak om competities te organiseren en het voetbal te ontwikkelen", reageerde Infantino, die ervoor wil zorgen dat zoveel mogelijk landen kans hebben om iedere 4 jaar mee te doen aan het WK.



Het WK voor vrouwen is daarom uitgebreid van 24 naar 32 landen, het WK voor de mannen gaat van 32 naar 48 deelnemende landen. "We willen en moeten inclusief zijn", aldus de voorzitter.