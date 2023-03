Lotte Kopecky na emotionele zege: "Ik was zo sterk, we reden met 2 vandaag"

"De keuze om vandaag te rijden was vorige week al gemaakt, maar ik wou (na het overlijden van haar broer) toch sowieso starten", vertelt Lotte Kopecky. "Ik vind dit een leuke koers, er zit wat van alles in, met die kasseien ook."



"De bedoeling was om echt te koersen en dat hebben we gedaan. De benen die ik had... we reden met z'n tweeën vandaag."



Kopecky juichte niet aan de finish. Wat ging er door haar hoofd in de finale? "Niet zo veel. Het waren geen gemakkelijke dagen. Het heeft geen zin om het hoofd te laten hangen en thuis in de zetel te blijven zitten."

Nu kijkt ze al naar de toekomst. "We zijn het seizoen met de ploeg goed begonnen. Hopelijk kunnen we op die flow voortdoen."