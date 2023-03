Indrukwekkende Lotte Kopecky rijdt de tegenstand op een hoopje in Nokere Koerse

Kopecky trekt 2 keer vroeg ten aanval:

Op 75 km van het einde ging Kopecky een eerste keer in de aanval op de Tiegemberg. Onze landgenote kreeg onder meer Henderson (Jumbo - Visma) en Van Anrooij (Trek - Segafredo) met zich mee. De poging werd echter snel gestaakt.

Maar Kopecky kende een topdag. Op iets minder dan 50 km van de finish ging ze er opnieuw vandoor. Voor een tweede keer was Henderson mee, die wel even moest lossen onder het verschroeiende tempo van Kopecky op Nokereberg.

Trek - Segafredo was verplicht om de achtervolging te leiden in dienst van Elisa Balsamo. Zij trokken het peloton op een lint en hielden zo de leidsters in het vizier.

Kopecky en Henderson voelden de bui al hangen en lieten zich wijselijk inlopen.

SD Worx nam nadien de controle over de wedstrijd helemaal over. Met Lorena Wiebes had het de winnares van vorig jaar en de snelste vrouw in koers in haar rangen.





Toch opteerde de Nederlandse ploeg niet voor een sprint. Ze maakten de koers heel hard en reden het peloton in stukken. Zelfs Wiebes deed een duit in het zakje.





Het gevolg was dat een klein groepje van een 30-tal rensters de laatste ronde inging.