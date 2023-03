Simon Mignolet over afscheid bij Rode Duivels: "Bondscoach probeerde me nog te overhalen"

Het hing al enkele dagen in de lucht, dus een totale verrassing was het niet dat Simon Mignolet gisteren officieel bekendmaakte dat hij de nationale ploeg voor bekeken houdt. "Het was toch geen gemakkelijke beslissing", vertelt de doelman van blauw-zwart.

"Als ik wilde, kon ik nog wel even doorgaan. De bondscoach en technisch directeur Frank Vercauteren hebben ook nog geprobeerd om me te overhalen, maar ik had mijn keuze al gemaakt. Ik ben blij dat ze mijn beslissing begrepen en geaccepteerd hebben."

Mignolet maakte 5 grote toernooien mee met de Rode Duivels. "Ik heb in totaal 35 caps, waar ik heel trots op ben. Zonder een ongelooflijke Thibaut Courtois voor mij waren dat er waarschijnlijk nog wat meer geweest", klinkt het.