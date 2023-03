Marokkaanse bondscoach roept Hakimi ondanks beschuldigingen op

Hakimi werd een tweetal weken geleden door een 24-jarige vrouw van verkrachting beschuldigd. Het parket van Nanterre opende hierop een onderzoek naar de zaak en de voetballer werd verhoord. Vervolgens werd hij door een onderzoeksrechter aangeklaagd en onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Volgens het slachtoffer liep een ontmoeting tussen haar en Hakimi bij de voetballer thuis in Boulogne-Billancourt volkomen uit de hand. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.



Maar zijn club Paris Saint-Germain laat hem voorlopig niet vallen. Zo stond hij vorige week nog in de basis in de Champions League.

Ook Marokkaanse bondscoach Walid Regragui roept de vleugelverdediger gewoon op voor de interlands tegen Brazilië en Peru.

"Hij is sereen, dat is het belangrijkste. Wij staan achter hem, er is het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen", zei Regragui tijdens de bekendmaking van zijn selectie. "Wij en alle Marokkanen staan achter Ashraf."