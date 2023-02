Franse gerecht opent onderzoek naar PSG-vedette Hakimi, beschuldigd van verkrachting

Het was de Franse krant Le Parisien die het nieuws over het onderzoek als eerste uitbracht, bevestigd door een bron dicht bij het onderzoek. Volgens Le Parisien stapte een 24-jarige vrouw zondag naar de politie. Ze vertelde te zijn verkracht in Hakimi's huis in Boulogne-Billancourt, in de buurt van Parijs.



De jonge vrouw diende zelf geen klacht in, maar de openbare aanklager van Nanterre besliste toch een onderzoek te openen. De betrokken aanklager "wenste niet te communiceren over het lopende onderzoek".



Noch PSG, noch Hakimi was bereikbaar voor commentaar. Volgens Franse media hadden de voetballer en de vrouw elkaar enkele weken geleden op Instagram ontmoet.



Zaterdag zocht de jonge vrouw Hakimi op, terwijl zijn vrouw en 2 kinderen op vakantie waren in Dubai. Dat bezoek liep, volgens de vrouw, helemaal uit de hand. Ondanks haar protest en afwijzingen zou de 24-jarige verdediger haar gekust en betast hebben.



Ze slaagde er uiteindelijk in om hem van zich af te duwen en het huis te ontvluchten.



Hakimi was gisteren gewoon op de gala-avond van de FIFA in Parijs. Hij kwam er zijn trofee ophalen als een van de beste verdedigers van het voorbije jaar.