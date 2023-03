Kevin De Bruyne krijgt lachers op de hand: "Ik een oude man? Niet als ik naar jullie kijk"

Waarmee De Bruyne wilde zeggen dat het geen verrassing meer is dat zijn coach Pep Guardiola al eens durft roteren.

"Ik ben een old man in this game ", had KDB nadien gezegd. "Ik weet ondertussen hoe het werkt."

Aanleiding was een uitspraak van de Rode Duivel na de wedstrijd tegen Crystal Palace, die hij op de bank begon.

"Ik een oude man? Als ik naar jullie kijk, voel ik me nog steeds jong - sorry daarvoor."

Zeker niet met de cruciale Champions League-match tegen RB Leizpig in het verschiet.

In de heenmatch bleef City steken op een 1-1-gelijkspel, dus zal de kwalificatie voor de kwartfinale in Manchester over de streep getrokken moeten worden.

"Ze zijn een sterk team", loofde KDB op automatische piloot. "Ze brengen veel energie en deden het vorig jaar goed tegen ons. Maar om de Champions League te winnen, moet je zulke teams kloppen."

De Rode Duivel kan het weten. Met City hoopt hij dat de achtste keer de goeie wordt. Wordt dit eindelijk het jaar van City?

"Ik besef dat we die vraag zullen krijgen zolang we die trofee niet winnen", zuchtte De Bruyne. "Al stoort het me niet."

"Voor mensen telt alleen winnen, maar ik vind dat we het al goed gedaan hebben. Alleen waren er bepaalde momenten zoals tegen Real Madrid en Tottenham... Ach, mocht ik nooit de Champions League winnen, zal ik daar geen spijt van hebben. Zo zit ik niet in elkaar."