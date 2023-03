Eden Hazard blikt terug op zijn "Last Dance" tegen Kroatië: "Had verwacht om te starten"

Het WK in Qatar draaide voor onze Rode Duivels uit op een sisser. Onze nationale ploeg kon nooit echt overtuigen en overleefde de groepsfase uiteindelijk niet. Eden Hazard (32) blikte bij de RTBF nog een laatste keer terug op zijn "Last Dance" bij België. "Tegen Kroatië hadden we het geluk gewoon niet aan onze zijde", vertelt de aanvaller van Real Madrid.

Op het WK in Qatar staan de Rode Duivels na een 3 op 6 tegen Canada en Marokko voor een cruciale wedstrijd tegen Kroatië. De Belgen blijven uiteindelijk steken op een 0-0-gelijkspel en moeten het toernooi verlaten.



Achteraf waren veel supporters verrast over het feit dat Eden Hazard geen basisplaats had gekregen van Roberto Martinez. Een gevoel dat ook bij de kapitein zelf leefde. "Ik dacht dat ik zou spelen", geeft Hazard bij onze Franstalige collega's toe.



"De coach vertelde het me twee uur voor de wedstrijd. Ik wilde op het veld staan, maar kan het hem niet kwalijk nemen. We speelden een geweldige wedstrijd, alleen misten we dat doelpuntje."

Na de wedstrijd tegen Marokko had ik last van mijn adductoren. Eden Hazard

Toch lagen er niet alleen tactische redenen aan de basis van Martinez' keuze. "Ik was tevreden over mijn prestatie tegen Marokko, maar kon de dag erna niet trainen door last aan de adductoren."



"Toen de bondscoach me vertelde dat ik niet zou starten, noemde hij het eerder een medische dan een sportieve keuze", licht de aanvaller de situatie toe.



"Martinez was al van plan om mij te laten rusten tegen Kroatië"

De aanvoerder speelde uiteindelijk maar 4 minuten mee tegen Kroatië en kondigde ondertussen ook al zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. "Of ik kwaad ben op Martinez? Helemaal niet", is Hazard duidelijk.



"De coach had zelf niet verwacht dat we in de derde groepswedstrijd nog zouden moeten strijden om door te gaan. In zijn hoofd was hij al van plan om mij die wedstrijd te laten rusten, zodat ik fit zou zijn voor de achtste finales."



Ik ben helemaal niet kwaad op Martinez. Eden Hazard

"Ik heb veel respect voor Martinez. We hebben samen zoveel mooie dingen meegemaakt. Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat hij me in de laatste wedstrijd had moeten laten starten."



"Coaches maken hun keuzes en die moet je accepteren. Als we de wedstrijd hadden gewonnen en mijn vervanger het beslissende doelpunt had gemaakt, had iedereen hem de hemel in geprezen", is de gewezen Rode Duivel eerlijk.



"Het kwam uiteindelijk neer op details"