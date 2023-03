De meest bizarre Match of the Day: geen presentator, geen analisten, zelfs geen begintune

Match of the Day en Gary Lineker zijn een begrip in de voetbalverslaggeving, maar eerder deze week kwam de voormalige Engelse international in het oog van de storm terecht na een kritische tweet over het migratieplan van de Britse regering.

Die tweet schoot bij heel wat politici in het verkeerde keelgat en noopte de Britse openbare omroep tot actie. De BBC maakte bekend dat Lineker niet langer de populaire voetbaltalkshow zal presenteren.

Ervaren analisten als Ian Wright en Alan Shearer schaarden zich achter Lineker en ook de voetbalcommentatoren lieten aan de BBC weten dat ze geen zin hadden om mee te werken aan het programma.

Dat leidde zaterdagavond tot een uiterst bizarre aflevering van Match of the Day: geen presentatoren, geen analisten, zelfs de iconische begintune was geschrapt. De kijker kreeg alleen voetbal te zien, zonder commentaar.

Hoe de toekomst van Match of the Day eruit ziet, is voorlopig nog niet bekend. De BBC ziet eerder deze week al weten dat het werkt aan een oplossing.