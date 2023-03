Gary Lineker niet langer presentator van Match of the Day na kritiek op regering

Gary Lineker is al meer dan 20 jaar het gezicht van Match of the Day, een voetbalprogramma op de BBC. Na een succesvolle carrière als voetballer bij onder andere Leicester, Barcelona en Tottenham zette hij met evenveel succes de stap naar de media.

Naast zijn mening over voetbal gaf Lineker op sociale media ook regelmatig zijn mening over andere dingen, zoals de Britse politiek. En dat heeft hem nu in nauwe schoentjes gebracht.

Lineker had kritiek op het migratieplan van zijn regering en hij vergeleek de manier waarop de politici over asielzoekers praten met de taal die gebruikt werd in nazi-Duitsland in de jaren 30.

Dat deed enkele conservatieve politici steigeren. Zij vinden dat Lineker als werknemer van de openbare omroep onpartijdig moet zijn. Lineker zelf blijft achter zijn tweet staan.

De heisa was de voorbije dagen voorpaginanieuws in Groot-Brittannië. Er waren ook veel gesprekken tussen de BBC en Lineker.

De openbare omroep liet eerder weten het niet nodig te vinden om hem te schorsen of te sanctioneren omdat Lineker als freelancer voor de BBC werkt.

Maar vandaag kwam er dan toch een korte mededeling. Lineker zal (voorlopig) niet langer het gezicht van Match of the Day zijn. "Lineker zet een stap terug als presentator van Match of the Day tot we een duidelijk en helder akkoord hebben over zijn gebruik van sociale media", klinkt het.

Of Lineker vrijwillig of gedwongen een stap terug zet, is niet helemaal duidelijk.