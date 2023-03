Wout van Aert daags na valpartij: "Vooral door lawaai in hotel niet goed geslapen"

"Of ik veel last op mijn fiets zal hebben? Ik ben tot de start gefietst en dat viel goed mee. Ik heb voorlopig geen fysieke last."

Van Aert moest gisteren wel even op zijn tanden bijten en de wonde laten behandelen. "Dat is ambetant, maar het moet proper zijn."

"Jammer genoeg was er veel lawaai in ons hotel, ik heb vooral daardoor dan wat minder geslapen."

Tom Pidcock: "No hard feelings"

Ook Tom Pidcock deed zijn kant van het verhaal: "Ik heb wat kneuzingen, maar het gaat verrassend goed."

"Ik hielp de ploeg bij het positioneren, want zelf had ik mijn dagje niet. Ik liet me afzakken en het volgende dat ik weet, is dat ik op mijn poep zat."

"Het is gewoon iets dat gebeurd is. Wout excuseerde zich en zei dat het zijn fout was."

"Hij wilde geen snelheid verliezen en ik zou hetzelfde gedaan hebben. No hard feelings."