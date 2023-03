Lachende Pogacar geeft Vingegaard stof tot nadenken: "Alles in de koers blijft hangen"

Gisteren greep Tadej Pogacar met ogenschijnlijk gemak de macht in Parijs-Nice. Z'n grote concurrent en Tourwinnaar Jonas Vingegaard werd in de eerste aankomst bergop, in een rechtstreeks duel, op achterstand gereden. Wat zegt dit over de waardeverhoudingen tussen de twee met het oog op de volgende Tour, José De Cauwer en Renaat Schotte?

Al lachend, grappend en grollend, zo kan je de overwinning van Tadej Pogacar gisteren op La Loge des Gardes het best beschrijven. De Sloveen zette Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de eerste confrontatie bergop meteen met de voetjes op de grond. Volgens onze wielerman Renaat Schotte is het een mooie overwinning, maar ook niet meer dan dat. "We hebben vorig jaar gezien dat Pogacar in Tirreno-Adriatico ook verschroeiend uithaalde met tijdverlies voor Vingegaard tot gevolg." Wieleranalist José De Cauwer is het daar niet 100% mee eens. “Alles in de koers blijft hangen, in de positieve en in de negatieve zin. Dat geeft stof tot nadenken: ”Ik moet harder trainen, dit is nog maar het begin…Tiens, dat had ik niet verwacht."

"Tadej komt hier sterker uit dan Jonas"

Maar kunnen we dan al conclusies trekken met het oog op die Ronde Van Frankrijk? Want het enige verschil met vorig seizoen, is dat Vingegaard nu de absolute kopman is van Jumbo-Visma voor de Tour. "Ik denk niet dat de huidige vorm van de renners zaligmakend is", gaat Schotte verder. "Er komen zeker nog twee hoogtestages aan voor Vingegaard waardoor hij sterker en competitiever aan de start van de Ronde van Frankrijk zal staan." José zag gisteren wel de eerste en enige demarrage die Vingegaard ooit plaatste, zo vroeg in een wedstrijd. "Normaal gezien is Vingegaard de volger die het bord van de anderen leeg eet." "Wilde hij iets terugdoen of zichzelf eens laten zien? Ik weet het niet. Maar je kan wel stellen dat Tadej er sterker uitkomt dan Jonas", aldus De Cauwer.

Maar is er dan oplapwerk nodig vanuit de Jumbo-ploegleiding? "Wat is oplapwerk?", vraagt Renaat Schotte zich af. "De ploeg heeft achteraf verklaard dat Jonas fouten heeft gemaakt. Ik denk wel dat ze hem tactisch nog wat gaan moeten bijspijkeren als die consignes niet vanuit de volgwagen gekomen zijn." "Ze zullen wel zeggen: “Het was niet aan jou om aan te vallen, want je stond op voorsprong. Maar het is duidelijk dat hij hierdoor de zege in deze Parijs-Nice verspeelde." Volgens José is er geen twijfel. "Pogacar is gewoon de betere renner. Hij heeft vorig jaar zelf de Tour verloren door fouten te maken. (achter Roglic rijden, hongerklop, te relaxt gereden, ploeg was niet op niveau) "Ik verwacht, en ik zeg dat al lang, dat we in 2023 een andere Pogacar in de Tour zullen zien. Al was het maar dankzij de terugkeer van zijn mentor Alan Peiper die zijn poulain in alle rust met de voeten op de grond zal houden.

"Pogacar rijdt rond als een kind in een bollenwinkel"