Tadej Pogacar haalt in 1e bergrit meteen de hamer boven, Jonas Vingegaard zwijmelt in slotfase

Wind zorgt voor waaiers in openingsfase

De eerste aankomst bergop in Parijs-Nice stelde niet teleur. Rit 4 kende een vlakke aanloop, maar hevige wind zorgde voor heel wat nervositeit in het peloton.

Vingegaard breekt, Pogacar triomfeert

Pogacar heeft in het klassement 10 seconden voorsprong op Gaudu, Vingegaard is 3e op 44 seconden.

De Sloveen is ook meteen de nieuwe leider. Vingegaard stortte helemaal in op het einde en verloor 43 seconden.

In de sprint bergop was Pogacar net iets sterker dan Gaudu. Hij loste de Fransman in de laatste meters en won zo op fantastische wijze zijn eerste rit in Parijs-Nice.

Maar bij een nieuwe versnelling van de Sloveen plafonneerde Vingegaard volledig. Pogacar reed in sneltempo naar Gaudu en de 2 gingen samen de laatste kilometer in.

Daarachter ging Pogacar in de tegenaanval. Vingegaard probeerde te volgen en leek daar ook in te slagen. De Deen kwam tot op enkele meters van het achterwiel van zijn concurrent.

De laatste klim van de dag, La Loge des Gardes, moest over dagwinst beslissen. Vingegaard plaatste op 4 km van de top een eerste versnelling, enkel Pogacar kon volgen. Die laatste had nog even de tijd om naar de camera te lachen.

Pogacar: "Je zegt niet zomaar 'neen' tegen een gele trui"

Tadej Pogacar vertoonde kort na de finish geen spoortje vermoeidheid meer en stond zoals gewoonlijk dan ook de pers op een speelse manier te woord.



"Het was een nerveuze dag", vertelde hij. "Door de wind op het vlakke was het van in het begin lastig. Chaos."

"Ik had gelukkig goeie benen, al moest ik all in gaan om Gaudu nog bij te kunnen benen. Anders had ik nooit kunnen winnen."



"Ik was wel wat verrast dat Vingegaard moest passen. Ik dacht dat hij super was, omdat hij als eerste aanviel. Ik wou niet overnemen en gewoon het peloton laten terugkeren. Toen hij daarna het gaatje niet kon dichtrijden, is hij gekraakt."

Pogacar start morgen in het geel en de verwachting is dat hij die trui niet meer zal afgeven tot in Nice. "Het was nochtans niet het plan om het geel al te pakken. Maar ja, je zegt geen 'neen' tegen een gele trui."