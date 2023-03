Bingokaart van Anders Dreyer is vol na heerlijke knal tegen Villarreal: "Ik raakte hem goed"

De bingokaart van Anders Dreyer is compleet. Na treffers in de Champions en Europa League (met Midtjylland) toonde hij zich nu ook trefzeker in een derde internationale competitie.

"Ik raakte de bal vrij goed", bleef Dreyer evenwel bescheiden na zijn knappe goal. "Hij ging ook mooi binnen. Na mijn doelpunt konden we als team toch 10% extra geven. Nadien kregen we nog kansen en waren we gevaarlijk, maar we zijn blij met deze 1-1."

Volgens Dreyer is Anderlecht allerminst kansloos volgende week in Spanje. "Het is een grote ploeg, maar we leven nog en alles kan. Het zijn ook maar 11 mensen, hé. We zijn klaar voor het gevecht."