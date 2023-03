Heerlijke knal Dreyer houdt Europese droom van Anderlecht in leven tegen Villarreal

Anderlecht - Villarreal in een notendop

Anderlecht gaat met zure achterstand rusten...

Je moest al een flinke optimist zijn om echt te geloven in de kansen van Anderlecht. Na de slappe partij tegen Gent moest paars-wit het veld op tegen Villarreal, vorig jaar nog halvefinalist in de Champions League. De bezoekers namen het dan ook iets lichter op met een half B-elftal, terwijl er aan Brusselse kant hier en daar gesleuteld werd.

Al snel werd duidelijk dat Anderlecht zich niet zomaar zou laten kisten. De vroege 1-0 van Raman werd afgekeurd voor buitenspel, maar gaf de burger in de Lotto Arena wel moed. Niet veel later botste Raman op de ouwe doelman Reina. Aan de overkant werkte man in vorm Chukwueze een wenkende kans niet overtuigend genoeg af.

Als aangever deed de Nigeriaan het beter. Villarreal speelde het heel zorgvuldig uit en aanvoerder Trigueros knalde aan de eerste paal beheerst binnen. Een achterstand die Anderlecht niet verdiende, maar die wel voor twijfel zorgde. Wat restte van de eerste helft kleurde helemaal geel, zonder grote kansen echter.