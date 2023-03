Atleten willen hoge vlucht nemen met nieuw Be Gold-project: "Anders was ik niet op Spelen geraakt"

Verschillende atleten stapten op het vliegtuig richting de Olympische Spelen in Los Angeles. Vandaag symbolisch, in 2028 moet het de realiteit worden. Het BOIC maakte in een Boeing bekend dat het zijn Be Gold-project tot dan zal voortzetten. "Dit geeft mijn carrière een enorme boost", vertelde de 18-jarige hoogspringster Merel Maes, een van de gesteunde atleten.

Flight: BXL -> LA

Het BOIC en al zijn partners verzamelden verschillende atleten, stakeholders en de pers deze middag in een vliegtuig om een symbolische vlucht naar Los Angeles, waar in 2028 de Zomerspelen plaatsvinden, te nemen. Ze maakten er het nieuwe Be Gold-project, dat wordt verlengd tot 2032, bekend. De komende tien jaar zullen verschillende partners samen met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité jaarlijks 3,5 miljoen investeren in talentvolle jongeren.

In het verleden maakten onder anderen Nafi Thiam en Matthias Casse deel uit van het project. Hoogspringster Merel Maes is een van de gelukkigen van deze nieuwe lichting atleten. "Het project helpt me gigantisch vooruit. Zeker op financieel vlak is het een boost voor mijn carrière."

"Ik kan nu stages doen, die ik me vroeger nooit had kunnen veroorloven. Er is veel meer mogelijk: zelfs schoenen kunnen we nu inbrengen."

Ik ben zeker dat ik anders nooit op de Olympische Spelen zou zijn geraakt. Nina Sterckx

Samen met Maes krijgen driehonderd atleten tussen de 13 en 23 jaar dit seizoen een duwtje in de rug. Het is de bedoeling dat ze de komende 10 jaar toewerken naar medailles en top 8-plaatsen op de Spelen.

Nina Sterckx (20) kwam op haar veertiende - als beginnend gewichthefster - bij Be Gold terecht en zal door de verlenging van het project van blijvende steun kunnen genieten. "De gewichtheffederatie is erg klein en ik was de enige jeugdatlete die kon deelnemen aan internationale wedstrijden. Daar was echter geen geld voor", legde ze uit. "Ik was de bond dankbaar voor de kleine beetjes, maar ik had nood aan extra ondersteuning. Gelukkig is Be Gold toen op de proppen gekomen. Ik ben zeker dat ik anders nooit op de Olympische Spelen was geraakt."

Van Peteghem: "We plaatsen ons op de wereldkaart"

Vincent Van Peteghem, de vicepremier en minister van Financiën, belast met de coördinatie van de Nationale Loterij, een partner van het project, toonde zich alvast een groot voorstander. "Ik ben heel trots om hier aanwezig te mogen zijn bij de 'Flight naar LA'. Het is fantastisch dat dit Be Gold-project verlengd kan worden", gaf hij aan. "We plaatsen ons op de wereldkaart van de sport." "Be Gold is een respectabel project, een dat echt meerwaarde creëert. Daarom willen we er met de Nationale Loterij nog een extra inspanning voor leveren."

Be Gold is als een deeltjesversneller: het doet atleten groeien en zorgt voor energie. Vincent Van Peteghem