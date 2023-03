BOIC verlengt het succesvolle Be Gold-project tot 2032

Het BOIC stampte bijna 20 jaar geleden samen met de Nationale Loterij, ADEPS, Sport Vlaanderen en Ostbelgien het project Be Gold uit de grond. Het objectief was altijd om jonge sporttalenten te ondersteunen in hun topsporttraject.



Het uiteindelijke doel zijn top 8-noteringen en medailles op de Olympische en Paralympische Spelen. Die aanpak wierp in het verleden al zijn vruchten af. Sinds de Olympische Spelen van Peking in 2008 leverde het project al 8 medailles en 35 top 8-noteringen op tijdens Olympische en Paralympische Spelen.



Onder meer Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions genoten in het verleden van de steun van het project. Ook verschillende paralympische atleten worden opgenomen in het programma.



In totaal ondersteunde Be Gold al 499 topsportprojecten en 2.888 individuele jonge topsporttalenten. In 2023 steunt Be Gold 31 topsportprojecten en 301 jonge atleten. In 2004 waren dat slechts 3 projecten.