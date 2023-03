Anderlecht-keeper Justien Odeurs stopt na het seizoen: "Merci, ket"

5 keer kampioen, 3 keer de beker gewonnen en een EK meegemaakt. Zo somt Justien Odeurs de mooiste momenten uit haar carrière op. En daar kan nog een landstitel bijkomen want ze doet dit seizoen nog uit bij Anderlecht. Paars-wit begint met een kleine achterstand op OHL aan de play-offs.

En daarna zit het er dus op. "23 jaar bestond mijn leven uit dat spelletje met een bal, 2 goals en 22 losgeslagen kinderen op een veld. Ik ben 23 jaar Justien de voetballer geweest. En ik heb 23 jaar zo genoten van elke seconde dat ik het gras mocht aanraken en met die bal mocht spelen."

"Mijn teamgenoten zijn familie. Het zijn de mensen waar ik in mijn leven tot nu toe het meeste tijd mee heb doorgebracht. Ik mag nu afsluiten bij de mooiste club van het land, de ploeg van mijn hart, de ploeg die ik meedraag voor altijd: Anderlecht. Merci, ket!".

Odeurs was ook een hele tijd doelvrouw nummer 1 bij de Red Flames. Maar begin vorig jaar nam ze afscheid van de nationale ploeg. Ze had het moeilijk om de strengere selectiecriteria van de Flames te halen.

Odeurs is pas 25, maar kiest voor haar gezin en haar job in het onderwijs. "Het is tijd voor de volgende stap in mijn leven. Ik ga bouwen aan mijn gezin met mijn vrouw en onze twee zonen (honden, red.)."