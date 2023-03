Zelfs winter vol ingrijpende veranderingen hield Thiam niet van wereldrecord: "Ze gooide al haar gewoontes om"

In de oorspronkelijke plannen van Nafi Thiam stond geen vijfkamp op het EK indoor. De olympische kampioene was te druk bezig met haar nieuwe manier van werken.

"Dat lukt goed erg goed. Van der Plaetsen zet hard in op blessurepreventie. En dat Thiam blijft oogsten tijdens dat proces, is enorm straf."

Deze winter werkte Thiam een voorbereiding van 4 maanden af in Zuid-Afrika. "Dus moest ze wennen aan een nieuwe woonplaats en levensstijl. Al haar gewoontes heeft ze omgegooid, dus konden we wel begrijpen dat ze het EK zou overslaan."

Dromen van mythisch wereldrecord

"Tien jaar geleden verbeterde ze het record op de vijfkamp al bij de junioren. Dat werd toen niet erkend, omdat er geen dopingcontroleur aanwezig was. Vanaf dan was het al duidelijk dat ze over enorm veel kwaliteiten beschikte, zeker indoor."

"Ik kan nog beter", liet Thiam zelf optekenen na haar vijfkamp. Dat doet dromen voor de zevenkamp op de Spelen in Parijs over 16 maanden. Toch zal ook daar de tegenstand niet mals zijn.

"De Nederlandse Anouk Vetter en Noor Vidts zijn steeds op de afspraak", zegt de atletiekkenner. Hij waarschuwt ook voor toptalent Anna Hall (21).

"Hall kwam op de Amerikaanse kampioenschappen ook in de buurt van het wereldrecord, met 5.004 punten. Ze heeft dezelfde lichaamsbouw als Thiam en is een betere loopster, maar is ook net iets minder in de werpnummers."



Al hoeft straffe concurrentie niet meteen een nadeel te zijn: "Hall kan in de toekomst met Thiam op jacht naar het wereldrecord in open lucht. Dat is toch mythischer en hoger aangeschreven."