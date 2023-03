Ontgoochelde Scott Parker: "Of ik nog coach ben tegen Benfica? Dat kan ik niet zeggen"

Terug van nooit weggeweest: de crisis bij Club Brugge. Na de pandoering in Oostende mochten de spelers van blauw-zwart het gaan uitleggen bij de misnoegde fans. Overleeft trainer Scott Parker deze storm? "Of ik nog coach ben tegen Benfica? Daar kan ik niet op antwoorden."

"Het ging overal fout." Voor de zoveelste keer verscheen Scott Parker met zorgelijke blik voor de camera's van Eleven Sports om zijn analyse van een verloren partij te geven. De trainer van Club Brugge benadrukte daarin meermaals dat hij intensiteit bij zijn ploeg miste. "Zeker in de eerste helft", vond de Engelsman. "We hadden ook niet genoeg lef aan de bal." Het contrast met de partij tegen KAA Gent was groot. Presenteerde blauw-zwart zich toen nog dominant, dan was dat in Oostende zeker niet het geval. "Ik heb geen verklaring voor dat enorme verschil", aldus Parker. "We moeten onszelf diep in vraag stellen hoe we zo kunnen presteren na de match in Gent."

Dit is een uitdaging en gevecht voor mij, zoals ik er al veel gehad heb in mijn leven en in het voetbal. Scott Parker

Het rapport van de coach kleurt ondertussen alsmaar roder: amper 12 punten uit tien wedstrijden. Veel te weinig. "Dat zal ik niet ontkennen", knikte Parker somber. "We staan niet waar we thuishoren. Zeker deze 3-0-nederlaag zag ik niet aankomen en valt niet te rechtvaardigen. De resultaten zijn er niet." En dus volgt onvermijdelijk de vraag: geraakt Club met Parker nog wel uit deze crisis? "Ik heb zeker nog oplossingen", toonde hij zich hoopvol. "Dit is een uitdaging en gevecht voor mij, zoals ik er al veel gehad heb in mijn leven en in het voetbal. Ik wil de rug rechten. Als team moeten we nu samenblijven en hard werken om deze situatie om te draaien. Hoe we uit deze situatie komen, zal bepalen wie we zijn als ploeg en individuen." Tot slot waagde de reporter zich ook aan de directe vraag: staat Parker dinsdag in de Champions League wel nog voor de dug-out tegen Benfica? "Daar ben ik niet zeker van, het is een vraag waar ik niet op kan antwoorden."

Spelers moeten het uitleggen bij fans

Ook bij de supporters van Club Brugge geraakt het geduld stilaan op. Na het laatste fluitsignaal in Oostende eisten ze een verklaring van de spelers voor de zoveelste teleurstellende prestatie aan de kust. Onder meer Hans Vanaken, Brandon Mechele, Noa Lang en Simon Mignolet gingen hun verantwoordelijkheid niet uit de weg. (lees verder onder de foto)