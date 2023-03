De sterren voor de Strade Bianche: stoft Van der Poel zijn rugnummer als eerste af?

***

Ook Julian Alaphilippe krijgt 3 sterren achter zijn naam. Kan de geprikkelde Fransman teambaas Patrick Lefevere opvrolijken met een eerste zege in de klassiekers dit jaar?

Door de afwezigheid van Wout van Aert en Tadej Pogacar staat Mathieu van der Poel met stip bovenaan in het favorietenlijstje. Herhaalt de wereldkampioen veldrijden zijn kunstje van 2 jaar geleden?

Een trede lager staat Tom Pidcock, die op de Toscaanse grindwegen een parcours krijgt dat op zijn lijf is geschreven. Nestelt de kopman van Ineos Grenadiers zich in het bosje veldrijders dat zegeviert op de Piazza del Campo?

Bij de mannen met 2 sterren prijken ook 2 landgenoten. Tiesj Benoot kent het succesrecept om de Strade naar zijn hand te zetten. Door de afwezigheid van Van Aert hoeft hij vandaag in se met niemand rekening te houden binnen zijn eigen team.

Hetzelfde verhaal bij Tim Wellens, die door het ontbreken van kopman Pogacar vol zijn eigen kans mag gaan op de stofferige wegen. Verzilvert hij zijn supervorm met een podiumplek in Siena? Of zit er zelfs meer in?