Veilig fietsen op een verkeersvrij circuit? Op deze plaatsen kan je vrijuit vlammen

Hebben de eerste voorjaarklassiekers je geprikkeld om zelf op je fiets te springen? Wees dan voorzichtig als je de weg opgaat, want in tegenstelling tot de wielerprofs heb jij géén vrije baan. Wil je toch een keertje knallen zonder zorgen? Probeer dan een van deze verkeersvrije parcoursen uit.

Conflictvrije fietsinfrastructuur is in Vlaanderen eerder beperkt. De gemeente Kuurne heeft concrete plannen voor een "bike park", maar de exacte timing is nog niet bekend. De Vlaamse Wielerschool coördineert de opleiding van jonge wielrenners tot 15 jaar. Zij zijn alvast vragende partij voor meer verkeersvrije fietsinfrastructuur. “Het is vreemd dat een koersgekke regio als Vlaanderen niet meer gesloten circuits telt”, zegt Tom Van den Haute, provinciaal coördinator voor Oost-Vlaanderen. “Hierdoor zijn we genoodzaakt de weg op te gaan met onze jonge renners. Dus moeten we ook veel begeleiders voorzien.” Maar ook volwassen recreanten hebben nood aan verkeersvrije infrastructuur. Al was het maar om eens onbezorgd te kunnen doorfietsen. Zonder verkeerslichten, gemotoriseerde weggebruikers of andere snelheidsremmers. Een overzicht.

1. Militair vliegveld Ursel (Aalter)

Op het vliegveld in Ursel fiets je onder begeleiding van de Vlaamse Wielerschool. De trainingen op dinsdag staan open voor iedereen. Deelnemers worden ingedeeld volgens leeftijd, niveau en tempo. De jongste fietsers krijgen de basisvaardigheden van het wielrennen op een speelse manier aangeleerd. Het circuit is 5,5 km lang en op een bepaald punt wel 13 rijvakken breed. Dat biedt de mogelijkheid om in grote groepen te fietsen.



Elke dinsdag in juli, augustus en september van 17.30 tot 20.30 uur.

Interesse in de volledige trainingsreeks? Registreer je dan vooraf op de website van de Vlaamse Wielerschool, zo krijg je een mooie korting.

Je kan ook ter plaatse aanmelden voor een daginschrijving.

2. Circuit Zolder

4 kilometer asfalt, 10 bochten, 3 chicanes, 2 lange rechte stukken en 1 heuvel. Het circuit van Zolder vormt al meer dan 50 jaar een uitdaging voor mens en machine. Avondfietsen in Zolder is uitgegroeid tot een begrip bij fietsliefhebbers in binnen- en buitenland.



Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 17.30 tot 21 uur.

Toegankelijk voor iedereen vanaf 10 jaar met een koersfiets

Je kan een jaarabonnement (online, €59) of dagkaart (€4) kopen.

Circuit Zolder organiseert daarnaast Roller Mondays, die bestemd zijn voor G-wielrenners, inline-skaters en fietsende kinderen tot 10 jaar (onder begeleiding).

De Vlaamse Wielerschool richt ook een aantal trainingen in op het circuit.

Geen plaats voor brullende bolides tijdens het Avondfietsen in Zolder

3. Calonnegracht Veurne

Het pas opgerichte Jeugd Cyclingteam Veurne traint elke woensdagavond op een lus van 3,7 km tussen de Bulskampstraat en de Calonnegracht. Het traject - op zich al verkeersarm - wordt afgeschermd met nadars en de hulp van 4 signaalgevers.



Elke woensdagavond.

Toegankelijk voor iedereen, voorrang voor leden van Jeugd Cyclingteam Veurne

Helemaal gratis

Het traject is ook op andere dagen toegankelijk, al is enige voorzichtigheid dan geboden.



4. Fietsdag Ford-testbanen Lommel

Zet zondag 28 mei alvast in je agenda, want dat is de enige dag van het jaar dat Ford Lommel Proving Ground haar testbanen openstelt voor fietsers en rolschaatsers. Je kan er lussen van 12, 20 en 27 km combineren. Hoogtepunt is de fameuze Fordhelling met een klimpercentage van 25% (in de afzink zelfs 30%).

Zondag 28 mei 2023 van 9 tot 16 uur

Toegankelijk voor iedereen

Helemaal gratis

De testbanen van Ford in Lommel, op pinksterzondag uitzonderlijk open voor het publiek

5. Tom Dumoulin Bike Park Sittard-Geleen (NL)

Wie even over de grens kijkt, mag het Tom Dumoulin Bike Park in het Nederlandse Sittard-Geleen niet missen. Een toonaangevend test- en trainingsparcours dat tegemoet komt aan de wensen van zowel wielrenners, handbikers, rolschaatsers als mountainbikers. Het parcours van 3,2 kilometer combineert verschillende soorten wegdek (kasseitjes!), hoogteverschillen en technische bochten.

Open van dinsdag tot zondag, telkens van 10 tot 17 uur

Toegankelijk voor iedereen

Helemaal gratis

Het park is soms gereserveerd en dan niet toegankelijk voor het publiek.



6. Open wielerbanen