Toby Alderweireld valt uit bij Antwerp, interlands met de Rode Duivels in gevaar?

Toby Alderweireld had het in de kranten nog van de daken geschreeuwd hoe hij dolgraag naar de Heizel wil met Antwerp, maar het laatste zetje zal de Rode Duivel niet kunnen geven aan The Great Old.

Kort voor het rustsignaal verscheen er een pijnlijke grimas op het gezicht van de ervaren verdediger nadat hij een bal had ontzet.

Alderweireld gebaarde meteen dat zijn wedstrijd voorbij zat. Met een vloek wandelde hij richting de kleedkamer.

Over 2 weken maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend.

Of Alderweireld inzetbaar is voor de interland tegen Zweden (24 maart) en de oefenmatch tegen Duitsland (28 maart), moet nog blijken.