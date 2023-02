David Goffin is enkele weken out met knieblessure, rentree begin april in Marrakech?

Goffin blesseerde zich vorige week in Marseille aan zijn knie. Het gaat om een scheurtje in een pees van zijn linkerknie, waardoor hij 6 tot 8 weken buiten strijd zou zijn.



"Jammer genoeg houdt mijn knie me enkele weken van de courts", gaf Goffin mee. "Ik zal hard werken om zo snel mogelijk terug te keren op gravel."



Geen Indian Wells (8-19 maart) en Miami (22 maart-2 april) dus voor de Belgische nummer 1.



Wanneer hij weer in competitie treedt, wordt pas in tweede instantie bepaald, laat zijn entourage verstaan. Voorlopig blijft zijn programma Marrakesh (3/4), Monte Carlo (9/4) en Barcelona (17/4).



Marrakesh won Goffin vorig jaar, maar het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is om er zijn titel te verdedigen.



Het zit Goffin niet mee in 2023: hij moest de Australian Open laten schieten door buikgriep en leed een dramatische nederlaag met de Daviscupploeg in Zuid-Korea. In Rotterdam ging hij er meteen uit tegen een qualifier, in Marseille volgde de blessure.



Tussen Melbourne en Zuid-Korea kon hij zich wel optrekken aan de Challengertitel in Louvain-la-Neuve.