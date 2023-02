Nieuwe blessure voor Goffin: Linkerknie houdt onze landgenoot uit achtste finales in Marseille

Het zou het tweede onderlinge duel worden tussen David Goffin en Mikael Ymer (24). Eind januari versloeg Goffin de Zweed in de finale van het Challengertoernooi in eigen land, in Louvain-la-Neuve na twee korte sets.

Op weg naar de achtste finales had Goffin dinsdag had Goffin, die zesde reekshoofd is op het toernooi in Marseille, nog overtuigend de Slovaak Lukas Klein (ATP 142) uitgeschakeld.

Maar vlak voor zijn achtste finale tegen Ymer heeft Goffin forfait moeten geven. Volgens de organisatie sukkelt hij opnieuw met zijn linkerknie.

Zo krijgt Ymer krijgt de kwalificatie voor de kwartfinales. Er wacht hem een duel met ofwel het Poolse eerste reekshoofd Hubert Hurkacz (ATP 11) of de Zwitser Leandro Riedi (ATP 133).

Ook Goffin's dubbelwedstrijd van vandaag aan de zijde van Zizou Bergs gaan niet door.

En ondertussen breidt de waslijst aan blessures voor Goffin alleen maar verder uit... Enkel in 2019 bleef hij gespaard van een blessure.

Vorig jaar speelden heup- en buikspierklachten op. 2021 was getekend door knie-, adductoren- en enkelblessures. Herinnert u zich nog de bal in het oog in 2020? Dat jaar had hij net als in 2018 ook last van zijn elleboog. En in 2017, in Roland Garros, was er zijn glijpartij waarbij hij zijn enkel bezeerde.