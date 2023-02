Jürgen Klinsmann wordt weer coach: Zuid-Korea rekent op Duitser

Zuid-Korea, dat er in Qatar uitging in de 1/8e finales tegen Brazilië, gaf de voormalige bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten een contract tot de Wereldbeker van 2026. Dat wordt met 48 landen gespeeld in de VS, Canada en Mexico.



Klinsmann, die 47 keer scoorde in 108 interlands en met Duitsland de wereldtitel pakte in 1990, komt volgende week aan in Seoel. Op 24 maart is zijn eerste taak een oefeninterland tegen Colombia.



De oud-spits was al 2 keer eerder bondscoach: met Duitsland (2004-2006) verloor hij op het WK van 2006 in eigen land in de halve finale van Italië. De Verenigde Staten (2011-16) loodste hij op het WK 2014 naar de achtste finales, waarin de Rode Duivels na verlengingen met 2-1 aan het langste eind trokken.



Verder coachte Klinsmann Bayern München (2008-09) en Hertha Berlijn (2019-20), dat hij na 10 weken verliet vanwege een gebrek aan steun. Sindsdien hield de voormalige spits van Inter, Bayern München en AS Monaco zich ledig als analist.



Tijdens het WK 2022 was hij analist voor de BBC en maakte hij deel uit van de technische werkgroep van de FIFA onder leiding van Arsène Wegner.