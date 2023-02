Jonas Vingegaard vuurt krachtig signaal af met clean sweep in O Gran Camiño

Een weekje voor Parijs-Nice en het nakende Franse theekransje met Tadej Pogacar heeft Jonas Vingegaard dus bewezen dat ook hij als een komeet uit de winter gekomen is.

Toegegeven, de tegenstand in O Gran Camiño was een stukje minder dan de concurrentie die Pogacar in de Ruta del Sol tussen zijn bocadillo had gelegd, maar ook Vingegaard liet geen kruimels liggen.

Vrijdag en zaterdag won hij bergop, ook de tijdrit naar Santiago vandaag was een kolfje naar de hand van de Deense Tour-winnaar.

Ploegmakker Rohan Dennis eindigde 2e op liefst 35 seconden in Galicië.