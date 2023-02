Jumbo-Visma ook oppermachtig in O Gran Camiño: Vingegaard wint opnieuw bergop

Sneeuw blijft de O Gran Camiño is zijn greep houden. De steile Alto de Santa Marina moest geschrapt worden uit de derde rit, waardoor het parcours een stuk minder zwaar werd en dus een stuk aantrekkelijker voor vluchters.



Een uitgebreide groep van 12 renners dacht er exact zo over. De bekendste naam voorin was Rohan Dennis, die zo zijn ploegmaats van Jumbo - Visma in een ideale situatie bracht. De ploeg van leider Jonas Vingegaard controleerde, maar liet tegelijk de kloof nooit groot worden. Aan de voet van de slotklim kwam alles opnieuw samen.

Movistar toonde initiatief, maar al snel nam Attila Valter over in dienst van Vingegaard. Enkel Ruben Guerreiro en Jesus Herrada konden Valter en Vingegaard volgen. Op twee kilometer van de streep zette Valter zich aan de kant en ging de winnaar van de vorige Tour vol door.

Niemand had een antwoord op dat eindschot. Zo wint Vingegaard na de tweede ook de derde rit.