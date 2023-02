Sneeuw blaast openingsrit van O Gran Camiño af (al wisten de koplopers dat niet)

O Gran Camiño - Spaans voor "de grote weg" - werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en gedomineerd door Alejandro Valverde, die er zijn laatste profzege(s) wist te behalen.



Dit jaar trok de koers in Galicië, een regio in het noordwesten van Spanje, met Jonas Vingegaard opnieuw een grote naam aan. De Tourwinnaar komt er warmdraaien met het oog op Parijs-Nice en de rest van zijn seizoen.



Maar veel warm te draaien viel er niet. Tijdens de etappe toverde de regen zich plots om in sneeuw, die steeds harder uit de lucht kwam vallen. Onder meer Vingegaard zelf ging de organisatie ervan overtuigen dat dit niet meer menselijk was. Op 20 kilometer van finishplaats Sarria werd de etappe definitief geannuleerd.



Opmerkelijk was wel dat er blijkbaar niemand de drie koplopers (Moscon, Schönberger en Hernaiz) van deze beslissing op de hoogte had gebracht. Het trio kliefde nog een tijdje door de sneeuw voor ook zij te horen kregen dat het geen zin meer had.